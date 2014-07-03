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Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet'in şiiri son 50 yılın en büyükleri listesinde

İngiltere'de Southbank Center tarafından son 50 yılın en büyük aşk şiirlerini seçtiği listede 30 ülke yer aldı

03 Temmuz 2014 09:26

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan sanat merkezi Southbank Center, son 50 yılın en büyük aşk şiirlerini seçti. Suudi Arabistan’dan Nijerya’ya 30 ülkeden ozanın bulunduğu listede Nâzım Hikmet'in  Severmişim Meğer şiiri de var.

Southbank Center’ın şiir dalında uzman kadrosu tarafından yapılan seçimde, özellikle modern döneme odaklanıldı. Liste üzerinde bir yıl çalışan ekipten James Runcie, “Gerçekten uluslararası ve üslup bakımından da çeşitlilik barındıran bir liste oldu. Zor olan, sadece 50 şiir seçmekti” dedi.

 

Türkçe okunacak

 

Şiirler, 20 Temmuz’da Southbank Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ve ‘benzersiz’ olarak tanımlanan bir etkinlikte okunacak. Okumalar, aralarında şairlerin, aktörlerin olduğu 50 farklı kişi tarafından gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet’in ‘Severmişim Meğer’ adlı eseri gibi bazı şiirler anadillerinde seslendirilecek. Etkinlik, İngiliz şair Ted Hughes’un 1967’de başlattığı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali ile Aşk Festivali’nin bir parçası olarak düşünüldü.

Severmişim meğer*

yıl 62 Mart 28

Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım
akşam oluyor
dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi 
                                       inişini severmişim meğer
akşamın inişini yorgun kuşun inişine 
                                       benzetmeyi sevmedim 
toprağı severmişim meğer
toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen
ben sürmedim
Platonik biricik sevdam da buymuş meğer 
(...)
zifiri karanlıkta gidiyor tren
zifiri karanlığı severmişim meğer
kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften
kıvılcımları severmişim meğer
meğer ne çok şeyi severmişim de altmışında 
                                         farkına vardım bunun
Prag-Berlin treninde yanında pencerenin 
                                 yeryüzünü dönülmez bir
yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek

NÂZIM HİKMET / 19 Nisan 1962

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