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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet'in şiiri Londra metrosunda

Nazım Hikmet'in 'Geceleyin Bakü' adlı şiiri Londra'da yapılacak Olimpiyat Oyunları' sonuna kadar sergilenecek

14 Mayıs 2012 12:22

 

Nâzım Hikmet , Londra Metrosu trenlerinde düzenlenen 'Yeraltında Dünya Şiirleri' (Worlds Poems on the Underground) sergisinde şiiri yayımlanan altı şairden biri oldu.
 
Şairin 'Geceleyin Bakü' adlı şiirinin İngilizce çevirisi, metrodaki vagonların duvarlarında Londra'da yapılacak Olimpiyat Oyunları' sonuna kadar sergilenecek. Sergide Nâzım Hikmet ile birlikte Sujata Bhatt, Niyi Osundare, John Agard, Imtiaz Dharker, Lotte Kramer'ın birer şiiri yer alıyor.
 
Altı şiirin tamamı, 1986'dan bu yana Londra Metrosu'nda sergilenen şiirlerden seçmeler ile birlikte 100 bin kopya basılacak bir kitapçıkta da yer alacak ve kitapçık, Olimpiyatları boyunca Londra Metrosu'nda ücretsiz olarak dağıtılacak. Sergi, Olimpiyat Oyunları'na paralel olarak düzenlenen, dört yıla yayılmış etkinlikler bütünü olan 'kültürel olimpiyat'ın doruk noktası niteliğindeki 'Londra 2012 Festivali' kapsamında düzenleniyor.

ETİKETLER

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