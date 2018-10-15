Nâzım Hikmet'in oğlu Mehmet Nâzım hayatını kaybetti

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in oğlu ressam Mehmet Nâzım (67), Fransa’da hayatını kaybetti.

Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu. Nâzım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu. Bu ilişkinden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Ancak Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye’den ayrıldı. Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet’le küstü. Bugüne kadar babası hakkında da hiç bir açıklama yapmadı.

Mehmet için şiir yazmıştı

Nâzım Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

“Karşı yaka memleket,

sesleniyorum Varna’dan,

işitiyor musun?

Memet! Memet!

Karadeniz akıyor durmadan,

deli hasret, deli hasret,

oğlum, sana sesleniyorum,

işitiyor musun?

Gary Cooper fotoğrafıyla ölüm ilanı

Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Ekim 2018) nüshasında Mehmet Nâzım'ın ölüm ilanı yayımlandı. İlan'da 1961 yılında hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Gary Cooper'ın fotoğrafı yer aldı. Bu fotoğrafın yer almasının nedeninin Mehmet Nâzım'ın vasiyeti olduğu ortaya çıktı.

TIKLAYIN: "Mehmet'in vasiyetiymiş, 'Bu fotoğrafla hatırlanmak istiyorum' demiş"

Hürriyet'teki ölüm ilanı şöyle: