"Mehmet'in vasiyetiymiş, 'Bu fotoğrafla hatırlanmak istiyorum' demiş"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Nazım Hikmet’in oğlu Mehmet Nazım’ın ölüm ilanında Gary Cooper’ın fotoğrafının kullanılmasını köşesine taşıdı. İlanı verenlerden Rabia Güreli’yi arayıp sorduğunu kaydeden Özkök, ölüm ilanında Gary Cooper’ın fotoğrafının kullanılmasının Mehmet Nazım'ın vasiyeti olduğunu, 'Bu fotoğrafla hatırlanmak istiyorum' dediğini yazdı.

"Çünkü...Masanın kraliçesi olmak, kralı olmaktan daha güzel"

İnsanın ölüm ilanına bir başkasının fotoğrafını koyması ilginç bir fikir diyen Özkök, "Acaba ben kimin fotoğrafını koyardım diye düşündüm...Galiba Maria Callas’ın bir fotoğrafını koyardım Neden mi... Çok basit...Çünkü... Olağanüstü bir sopranonun söylediği bir 'La Wally' bana göre insan duygusunun en üst halini temsil ediyor da ondan... Andre Chenier’den söylediği 'La Mamma Morta'sı, annesine büyük bir sevgiyle bağlı her erkeğin bir gün en güzel ağıdı olur da ondan...Bir de...Masanın kraliçesi olmak, kralı olmaktan daha güzel bir şeydir...Mezara ölüm ilanının kraliçesi olarak gitmek de öyle bir şeydir diye düşünüyorum...İşte ondan..."dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Çelik bey, FETÖ zulmü de tek parti dönemi mi" başlıklı (16 Temmuz 2018) yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz