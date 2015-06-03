Nazım'ın 'Aynı Mahalleden İki Delikanlı'sı Türkiye'de ilk kez gösterilecek

Türkiye edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, ölümünün 52. yılında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anılacak. Anma etkinliği kapsamında, senaryosunu Nazım Hikmet'in yazdığı "Aynı Mahalleden İki Delikanlı" adlı film ilk kez gösterilecek.

"Usta yaşıyor. Nazım'ın izinde 52 yıl: Sevdalınız komünisttir" etkinliğinde gösterilecek 1957 yapımı film, Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nde çekildi.

Sovyet yönetmeni ve oyuncu Sergey Bondarçuk “Doktor Aziz” karakterini canlandırdığı film, Nâzım Hikmet’in kendisi yaşamından öğelerin yanı sıra Marshall yardımlarını, Demokrat Parti’nin iktidara geliş sürecini, Barışseverler Cemiyeti’ni ve dönemin TKP’sini ele alıyor.

NKHM bahçesinde, 5 Haziran Cuma günü saat 2.00'de yapılacak etkinliğin programı şöyle:

-Komünist Parti’li Müzisyenler - Nâzım Hikmet’in şiirlerinden besteleriyle…

-Altkat Sanat Tiyatrosu: “Tanya”

-Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan…

- Ustanın şiirleriyle Metin Coşkun, Orhan Aydın

- Konuşmacı: KP Milletvekili Adayı Özgü Türk

- Film: Aynı Mahalleden İki Delikanlı (1957)