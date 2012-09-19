Nazım Hikmet yerine Necip Fazıl sahnelenecek

Devlet Tiyatrosu'nda, Başbakanlığın 'neden üst üste sahneye kondu' dediği Nazım Hikmet'in oyunu yerine Necip Fazıl Kısakürek'in oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları’nın (DT) 2012-2013 sanat sezonunda sahneleyeceği oyunlar açıklandı.

DT, sezonun ilk yarısında 34’ü yerli, 21’i çeviri 55 yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, yeni sezonda Başbakanlığın istediği oldu ve Necip Fazıl Kısakürek’in 'Reis Bey' adlı oyununu sahnelenecek eserler arasına dahil edildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DT ile Şehir Tiyatroları’nı özelleştireceği yönündeki açıklamalarının ardından, Başbakanlık DT’nin son 10 yıllık repertuarını yakın takibe almıştı.

Başbakanlık, iki yıldır Ankara DT’de sahnelenen, Nâzım Hikmet ’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eserinden Nihat Asyalı’nın tiyatro sahnesine uyarladığı ve Rüştü Asyalı’nın rol aldığı “Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan On Bir Tablo” adlı eserinin “neden üst üste sahneye konulduğunu” ve “Neden Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin sahnelenmediğini” sormuştu.

Bu sezon Başbakanlığın isteği yerine getirildi. Yeni sezonda Nâzım Hikmet ’in oyunu yerine Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı oyunu yer alıyor.