T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nazım Hikmet yerine Necip Fazıl sahnelenecek

Başbakanlığın isteği yerine getirildi. Yeni sezonda Nâzım Hikmet'in oyunu yerine Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı oyunu yer alıyor.

19 Eylül 2012 13:34

Devlet Tiyatrosu'nda, Başbakanlığın 'neden üst üste sahneye kondu' dediği Nazım Hikmet'in oyunu yerine Necip Fazıl Kısakürek'in oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları’nın (DT) 2012-2013 sanat sezonunda sahneleyeceği oyunlar açıklandı.

DT, sezonun ilk yarısında 34’ü yerli, 21’i çeviri 55 yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, yeni sezonda Başbakanlığın istediği oldu ve Necip Fazıl Kısakürek’in 'Reis Bey' adlı oyununu sahnelenecek eserler arasına dahil edildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DT ile Şehir Tiyatroları’nı özelleştireceği yönündeki açıklamalarının ardından, Başbakanlık DT’nin son 10 yıllık repertuarını yakın takibe almıştı.

Başbakanlık, iki yıldır Ankara DT’de sahnelenen, Nâzım Hikmet ’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eserinden Nihat Asyalı’nın tiyatro sahnesine uyarladığı ve Rüştü Asyalı’nın rol aldığı “Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan On Bir Tablo” adlı eserinin “neden üst üste sahneye konulduğunu” ve “Neden Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin sahnelenmediğini” sormuştu.

Bu sezon Başbakanlığın isteği yerine getirildi. Yeni sezonda Nâzım Hikmet ’in oyunu yerine Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı oyunu yer alıyor.

ETİKETLER

nazım hikmetnecip fazılbaşbakanlıksahnetiyatro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24