Nazım Hikmet ve aşkı Piraye Hollywood’da

Hollywood Fringe Festivali, Nazım Hikmet’in hayatı ve büyük aşkı Piraye’nin hikayesinin tiyatro oyunu haline getirildiği ‘Devrimci Aşk’/’Revolutionary Love’ına ev sahipliği yapıyor.

İfade özgürlüğü ve performans sanatları birliğinin varlığını kutlamak için her yıl düzenlenen halka açık bir etkinlik olan Hollywood Fringe’te her yıl çok çeşitli ve yenilikçi performanslar izleyebiliyorsunuz. Bir edebiyat deviyle onun ilham perisinin hapishane duvarlarını aşıp geçen aşk hikayesinin anlatıldığı ‘Devrimci Aşk’/’Revolutionary Love’, bu festivalde ilk kez 13 Haziran’da sahne alacak.

International Collective Theatre tarafından sahneye konan oyun, 20. yüzyılın en büyük şairlerinden kabul edilen Nazım Hikmet’in yalnız, mücadeleci ve geniş kalbi ile sanatına ışık tutuyor. Politik görüşlerini cesurca bildirmesinin ardından 12 yıl hapse mahkum edilen Hikmet, büyük aşkı Piraye’den ayrı düştüğü süre boyunca ölümsüz eserlerini yaratmaya devam eder. Onu bu süreçte ayakta tutan; halk, İstanbul, edebiyat, sanat ve yine Piraye aşkı olur.

Kurgusunu, yazar ve yönetmenliğini Fulya Diner’in üstlendiği oyunda Nazım karakterini Amerikalı tiyatro oyuncusu Bryson Jones Allman, Piraye karakterini Türk oyuncu ve opera sanatçısı Elif Savaş canlandırıyor. Oyun İngilizce sahnelenecek.

Oyunun yönetmeni ve oyuncularından T24’e özgü…

Fulya Diner, Nazım Hikmet’ten etkilenmesinin çok çocuk yaşlarına rastladığını söylüyor ve bu oyunu ortaya çıkarma fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: “Nazım’ın şiirleri ile büyüdüm. Tiyatro kariyeri için İngiltere’ye taşındığımda onun gurbeti anlatan dokunaklı şiirleri yeni bir anlam kazanmıştı benim için. Fakat bir oyunu ortaya çıkarma fikri ilk defa Nazım’ın Piraye’ye yazdığı mektupları okuyunca aklıma geldi. Bu mektuplardan 1700 tane var. Piraye’nin oğlu Memet Fuat tarafından yayımlandı. Nazım’ın yaşamının değişik öğelerini 12 sene hapishanede düzenli olarak yazdığı bu mektuplardan öğrenmek çok etkileyici idi. Nazım artık bir şairden öteydi benim için. Mektuplar sayesinde Piraye’nin karakterini tanıyor ve Nazım’ın özgürlük mücadelesinde, hayatında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz.”

Bryson Allman: “İlk okuduğum şiirleri sonrası Nazım’ın çok nazik, iyimser olduğunu düşündüm ve onu çok yakın bir arkadaşım gibi hissettim. Böyle bir şairin ABD’de tanınmıyor olması onu, şiirlerini, ruhunu ve kalbini tekrar yaşama döndürmeyi zorunlu kıldı.”

Elif Savaş: “Türkiye’de biz çocukları sadece ailelerimiz değil, ailelerimizin etkilendiği şairler ve yazarlar da büyüttü. Nazım bir öğretmen benim için. Beni büyüten bir şair ve yazar. Onun sayesinde daha da insanım. Kelimeleri her daim benimle. Ülkem ve dilim için çok önemli bir isim Nazım. Canlandıracağım Piraye’ye gelince, yani benim Pirayem’e, evet gerçek bir kadından esinlenerek yazıldı ama Nazım’ın etkilendiği diğer kadınlarda var biraz karakterde. Güçlü, doğrularının peşinde koşan, devrimci bir kadın. Zaten Nazım kalbinde güçsüz, titrek bir kadına yer vermezdi sanıyorum.”

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