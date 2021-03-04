Nâzım Hikmet Kampı çevrimiçi olarak başladı

Nâzım Hikmet Kampı bugün çevrimiçi olarak başladı. Toplum Gönüllüleri, Adalar Vakfı ve Gündüz Vassaf’ın katkılarıyla yapılan, 25 gencin katılacağı kamp bu yıl, yazarlar Sibel Oral, Burcu Aktaş, Haluk Oral ve İnan İzci’nin paylaşımlarıyla gerçekleşiyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gençlerin katılımıyla altıncı yılını dolduran Nâzım Hikmet Kampı, bu sene çevrimiçi olarak yapılıyor. 25 gencin katılacağı kamp 7 Mart Pazar günü sona erecek.

Toplum Gönüllüleri, Adalar Vakfı ve Gündüz Vassaf’ın katkılarıyla yapılan kampta bu yıl edebiyat alanında Sibel Oral, pandemi sürecinde eve bakışı, evin edebiyatta nasıl bir yer tuttuğunu; Mehmet Hikmet üzerine yazmakta olduğu kitabını; Burcu Aktaş, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 102 yıl önce yayımlanmış, ‘Hakka Sığındık’ romanının İspanyol Nezlesi'nin dünyayı kırıp geçirdiği yılların günümüz İstanbul’unda izlerini; Haluk Oral, son kitabı ‘Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’nda şairin izlerini arayışının öyküsünü; İnan İzci, eve kapanış sürecinde gençlerin yaşadıkları şehirlerde kent hakkı ve aktif yerel yurttaşlık anlayışıyla kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarına dönük çalışmalarını, Kuzey Ormanlar Savunması, küresel iklim değişikliği karşısında farkındalık yaratmayı ve yaşamı dönüştürme etkinliklerini kampçılarla paylaşacak.

Kampçılar ayrıca pandemi sürecinde olumsuzlukları nasıl olumluya çevirerek yaşamlarını zenginleştirdikleri üzerine tecrübelerini birleştirerek daha geniş bir çevreyle paylaşmak üzerine bir çalışma yapacak.