T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet’in daha önce yayımlanmayan 5 şiiri bulundu

30 Haziran 2020 16:29

Nâzım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri, Yapı Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Şiirler kitap-lık dergisinin son sayısında yayımlandı

ETİKETLER

nazım hikmetyapı kredi yayınlarınazım hikmet şiirlerinazım hikmet yayımlanmayan 5 şiiir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24