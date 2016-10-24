Nâzım Hikmet, Genco Erkal'ın 'Yaşamaya Dair' oyunu ile anılmaya devam ediyor

Dostlar Tiyatrosu’nda sahnelemeye başladığı günden beri büyük ilgiyle izlenen, Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği 'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' adlı oyun sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, sürgün yıllarını ve vatan hasretini şarkılar eşliğinde anlatan oyunda, usta tiyatrocuya Tülay Günal eşlik ediyor.

Yiğit Atalay’ın piyanosu ve Deniz Doğangül’ün viyolonseli eşliğinde sahnelenen oyunda; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin Nazım şarkıları seslendiriliyor.

Ağırlıklı olarak Nazım'ın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, Nazım'ın destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor.

'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' 27 Ekim 2016, Perşembe akşamı saat 20.30’da, Mall of İstanbul MOİ Sahnesi’nde izlenebilir.

Biletler biletix’ten veya MOİ Sahne gişesinden temin edilebiliyor.