T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet, Genco Erkal'ın 'Yaşamaya Dair' oyunu ile anılmaya devam ediyor

Şair Nâzım Hikmet, usta sanatçı Genco Erkal’ın 'Yaşamaya Dair' adlı müzikali ile 27 Ekim Perşembe 20.30’da MOİ Sahne’de izleyiciyle buluşacak

24 Ekim 2016 21:10

Dostlar Tiyatrosu’nda sahnelemeye başladığı günden beri büyük ilgiyle izlenen, Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği 'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' adlı oyun sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. 

Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, sürgün yıllarını ve vatan hasretini şarkılar eşliğinde anlatan oyunda, usta tiyatrocuya Tülay Günal eşlik ediyor.

Yiğit Atalay’ın piyanosu ve Deniz Doğangül’ün viyolonseli eşliğinde sahnelenen oyunda; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin Nazım şarkıları seslendiriliyor.

Ağırlıklı olarak Nazım'ın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, Nazım'ın destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor.

'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' 27 Ekim 2016, Perşembe akşamı saat 20.30’da, Mall of İstanbul MOİ Sahnesi’nde izlenebilir.

Biletler biletix’ten veya MOİ Sahne gişesinden temin edilebiliyor.

ETİKETLER

Nazım HikmetGenco ErkalYaşamaya Dair müzikaliMOİ SahneFazıl SayPiraye HanımZülfü Livaneli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24