Nâzım Hikmet Eskişehir'in Doğançayır köyünde anıldı

Rahmi Emeç

Nâzım Hikmet, ölümünün 51. yıl dönümünde, Eskişehir'in Doğançayır Köyünde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Anmaya, Nâzım ile birlikte, yitirdiğimiz Soma Maden ocağındaki emekçiler ve gezide yitirilen gençlere yönelik verilen mesajlar damgasını vurdu. Doğançayır'daki Nâzım Hikmet'in makam mezarı başında bu yıl 13. kez düzenlenen Nâzım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde verilen Nâzım Hikmet Araştırma Ödülü de sahibini buldu. Nâzım Hikmet üzerine yaptığı araştırmalarla ve yayınladığı kitaplarla bu alanda önemli çalışmalara imza atan araştırmacı- yazar M.Melih Güneş, düzenlenen törenle ödülünü aldı. Törendeki konuşmasına Yaşar Kemal'in yöre halkına ilettiği selamıyla başlayan M. Melih Güneş, ödülü öncülleri Ekber Babayef ve Asım Bezirci için de aldığını, Nâzım Hikmet külliyatının çok eksik olduğunu belirterek, "Külliyatın tamamlanmamış olması önemli bir eksiklik, bir suçtur" dedi ve ilgili çevreleri bu alanda çalışma yürütmeye çağırdı.

Doğançayır eski belediye başkanı Ali Rıza Koca da, Nâzım'ın kendisini ülkesine ve insanlığa adadığını ve bu uğurda yıllarını hapishanelerde geçirdiğini belirterek, "Onu sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, Soma'da meydana gelen ve dünyada elli yıl önce aşılmış maden kazalarının ülkemizde yaşandığına, son bir yıl içinde gezi sürecinde gençlerin öldürüldüğüne değinerek, bütün bu cinayetlerin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Nâzım Hikmet'i anarken, bu insanlarımızı da andığını belirten Ataç, "Nâzım Hikmet Türkiye'yi dünyada tanıtan tek insandır" diye konuştu. Etkinliklerde; Tahir Şilkan, Nurullah Can, Ahmet Yeniev, Banu Öge, Ali Birecik ve Muzaffer Cura birer şiir okudu. Daha sonra Doç.Dr. Medine Sivri'nin yönettiği panelde; Nurullah Can, Tahir Şilkan, M. Melih Güneş ve Ahmet Yeniev birer konuşma yaptı.