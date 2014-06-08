T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet Eskişehir'in Doğançayır köyünde anıldı

Nâzım Hikmet, ölümünün 51. yıl dönümünde, Eskişehir'in Doğançayır Köyünde düzenlenen bir etkinlikle anıldı

08 Haziran 2014 02:16

Rahmi Emeç

Nâzım Hikmet, ölümünün 51. yıl dönümünde, Eskişehir'in Doğançayır Köyünde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Anmaya, Nâzım ile birlikte, yitirdiğimiz Soma Maden ocağındaki emekçiler ve gezide yitirilen gençlere yönelik verilen mesajlar damgasını vurdu. Doğançayır'daki Nâzım Hikmet'in makam mezarı başında bu yıl 13. kez düzenlenen Nâzım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde verilen Nâzım Hikmet Araştırma Ödülü de sahibini buldu. Nâzım Hikmet üzerine yaptığı araştırmalarla ve yayınladığı kitaplarla bu alanda önemli çalışmalara imza atan araştırmacı- yazar M.Melih Güneş, düzenlenen törenle ödülünü aldı. Törendeki konuşmasına Yaşar Kemal'in yöre halkına ilettiği selamıyla başlayan M. Melih Güneş, ödülü öncülleri Ekber Babayef ve Asım Bezirci için de aldığını, Nâzım Hikmet külliyatının çok eksik olduğunu belirterek, "Külliyatın tamamlanmamış olması önemli bir eksiklik, bir suçtur" dedi ve ilgili çevreleri bu alanda çalışma yürütmeye çağırdı.

Doğançayır eski belediye başkanı Ali Rıza Koca da, Nâzım'ın kendisini ülkesine ve insanlığa adadığını ve bu uğurda yıllarını hapishanelerde geçirdiğini belirterek, "Onu sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, Soma'da meydana gelen ve dünyada elli yıl önce aşılmış maden kazalarının ülkemizde yaşandığına, son bir yıl içinde gezi sürecinde gençlerin öldürüldüğüne değinerek, bütün bu cinayetlerin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Nâzım Hikmet'i anarken, bu insanlarımızı da andığını belirten Ataç, "Nâzım Hikmet Türkiye'yi dünyada tanıtan tek insandır" diye konuştu. Etkinliklerde; Tahir Şilkan, Nurullah Can, Ahmet Yeniev, Banu Öge, Ali Birecik ve Muzaffer Cura birer şiir okudu. Daha sonra Doç.Dr. Medine Sivri'nin yönettiği panelde; Nurullah Can, Tahir Şilkan, M. Melih Güneş ve Ahmet Yeniev birer konuşma yaptı.

 

ETİKETLER

rahmi emeçnazım hikmetdoğançayıreskişehirköyanıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24