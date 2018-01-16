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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet 116'ncı doğum gününde Maltepe'de anıldı

İSTANBUL,(DHA)- DÜNYACA ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 116'ncı doğum gününde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı

16 Ocak 2018 17:10

İSTANBUL,(DHA)- DÜNYACA ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 116\'ncı doğum gününde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programında sanat dünyasının iki önemli ismi Sema Moritz ile Derya Alabora’nın sahne aldı. Sema Moritz, Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserlerini, \'Nazım Şarkıları\' adı altında hazırladığı repertuarla seslendirdi. Moritz’in kendine has üslubuyla yorumladığı, \'Bence Şimdi Sende Herkes Gibisin\', \'Münevver’in Doğum Günü\' isimli eserleri dinleyicilerin beğenisini topladı.

NAZIM’DAN ŞİİRLER OKUNDU

Tiyatro ve sinema sanatçısı Derya Alabora da, şiirleri elliden fazla dile çevrilen ünlü şairin şiirlerinden örnekler sundu. Programına Nazım Hikmet’in, \'Doğum Günü\' isimli şiiriyle başlayan Alabora, usta şairin \'Kadınım Benim\' isimli şiirini de yorumladı.  Anma gecesinde Moritz ve Alabora’ya piyanoda, Cumhur Bakışkan eşlik etti.

(FOTOĞRAF)

 

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