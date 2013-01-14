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Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet, 111. doğum ve 50. ölüm yıldönümünde anılıyor

Beşiktaş Belediyesi tarafından sekiz sezondur düzenlenen “Ustalara Saygı” toplantıları, bu akşam Nâzım Hikmet için düzenlenecek

14 Ocak 2013 10:56

Nâzım Hikmet, 111. doğum ve 50. ölüm yıldönümünde “Ustalara Saygı” etkinliğinde anılıyor.

Beşiktaş Belediyesi tarafından sekiz sezondur düzenlenen “Ustalara Saygı” toplantıları, bu akşam Nâzım Hikmet için düzenlenecek.

Faruk Şüyün tarafından hazırlanan etkinlik, saat 20.00’de Akatlar Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Tuna Egemen’in sunacağı gece Ataol Behramoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantıda, Haluk Oral, Hıfzı Topuz, Turgay Fişekçi ve yayıncı Raşit Çavaş birer konuşma yapacak.

Melih Güneş’in hazırladığı “Bir Yitik Miras: Nâzım Hikmet” belgeselinden bölümlerin izleneceği etkinlikte, ustanın şiirlerini Ayşe Lebriz Berkem, Cem Baza ve Özlem Ünaldı bir dinleti eşliğinde şiirler okuyacak.

Öte yandan Nâzım Hikmet’in doğumunun 111. yılı, Ankara’da da kutlanıyor. Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Yenimahalle Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Sevda Ateşten Bir Gömlek” adlı konserde, ustanın şiirleri Hasan Yükselir’in besteleriyle buluşacak. Yenimahalle Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yarın saat 20.00’de başlayacak konser, herkese açık ve ücretsiz.

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