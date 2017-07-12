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Bilim / Teknoloji

Nazi'lerin şifreleme cihazı 'Enigma' 52 bin dolara satıldı

Romanya'da düzenlenen açık artırmada, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmış Enigma şifreleme makinesi yaklaşık 52 bin dolara alıcı buldu

12 Temmuz 2017 21:53

CNN'de yer alan haberde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası'nda kullanılmış, nadir bulunan çalışır haldeki Enigma şifreleme cihazının Bükreş'te Artmark müzayede evinde düzenlenen açık arttırmada 52 bin dolara satıldığı belirtildi.

Artmark Müşteri İlişkileri Müdürü Vlad Georgescu, bir koleksiyoncu tarafından "bit pazarından" 114 dolara satın alınan Enigma makinesinin 1941 yılında Almanya'da yapıldığını söyledi.

Nazi Almanyası'nda gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan Enigma, ilk olarak 1920'li yıllarda ticari amaçla üretilmişti. Daha sonra pek çok ülkede ordu ve devlet kurumlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilen Enigma, 1939'da Alman silahlı kuvvetlerinin iletişim cihazı haline gelmişti.

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EnigmaSatıldıNazi Almanyası

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