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Yaşam

Nazenin Elçi'ye Robert Koleji'ndeki arkadaşlarından destek: Yanındayız

Arkadaşları dayanışma mesajını sosyal medyada duyurdu

02 Aralık 2015 16:19

Tahir Elçi'nin kızı Nazenin Elçi'ye Robert Kolej'indeki arkadaşları topluca çektirdikleri bir fotoğrafla "Yanındayız" mesajı yolladı.

Radikal’de yer alan habere göre Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde cumartesi günü düzenlediği bir basın açıklamasının ardından, halen aydınlatılamamış bir şekilde başına isabet eden kurşunla can veren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin kızı Nazenin Elçi'ye okul arkadaşlarından destek geldi.

Nazenin Elçi'nin bu yıl mezun olduğu Robert Kolej'deki arkadaşları, üzerinde "Yanındayız" yazan bir pankartla okulun ana giriş kapısı önünde fotoğraf çektirdi.

Bu fotoğrafı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Robert Kolej öğrencileri, okul arkadaşları Nazenin Elçi'yle dayanışma mesajlarını duyurdu.

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