Nazan Öncel Zorlu PSM’de

Nazan Öncel, 'Vestel Gururla Yerli Konserleri' kapsamında 2 Mayıs’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.

İlk 45'liği Sana Kul Köle Olmuştum'u 1978'de yayınlayan; Hay Hay, Nereye Böyle, Hokka, Gül Pansiyon, Ukala Dümbeleği ve Otomobil, şarkılarında Türkiye’de düet modasının öncülüğünü yapan, pop müziğinin divası Nazan Öncel, Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 2 Mayıs Salı günü saat 21.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle buluşuyor.

Konserin biletlerine Biletix.com , Zorlupsm.com siteleri ile Zorlu PSM gişelerinden ulaşılabiliyor.