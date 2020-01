Nazan Öncel, sahnede Tarkan’a ve vefat eden eşi Akşit Togay’a teşekkür etti

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK pop müziği sanatçısı Nazan Öncel, dün İstanbul’da verdiği konserde, 6 ay önce hayatını kaybeden eşi Akşit Togay ve yakın arkadaşı Tarkan’a teşekkür etti.

Zorlu PSM Ana Tiyatro’da İskender Paydaş yönetimindeki orkestrasıyla sahne alan Nazan Öncel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun katılımın yaşandığı konserde Öncel, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Mabel Matiz ve Gökcan Sanlıman’ı sahneye davet etti. Öncel “Bir Hadise Var” şarkısını Mabel Matiz ile birlikte seslendirirken, Gökçan Sanlıman ile “Erkekler de Yanar”ı söyledi.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Nazan Öncel, konsere çiçek gönderen yakın dostu Tarkan ve 6 ay önce hayatını kaybeden eşi Akşit Togay ile ilgili şunları söyledi:

“Meslek hayatım boyunca elini emeğini üzerimden bir an bile çekmeyen, bütün albümlerimin prodüktörlüğünü yapan, klip ve fotoğraflarımı çeken, konserlerimizi düzenleyen, bütün o sevdiğimiz şarkıları size ulaştırmak için çabalayan, hayatımızı kolaylaştıran, geçtiğimiz mayıs ayında kaybettiğim Akşit Togay’ımıza sizlerin huzurunda binlerce teşekkür etmek, minnettar olduğumu belirtmek isterim. O, herkesin Akşit ağabeyiydi. Üstün insan, mükemmel bir baba ve muhteşem bir yol arkadaşıydı ama ne yazık ki zamanın eli ona değdi. Umarım bizi bir yerlerden görüyor ve hissediyordur. Her şey yolunda, hiç merak etme Akşit ağabey, bütün sevenlerimiz burada, bizi yalnız bırakmadılar. Bütün dostlarımıza, sanatçı arkadaşlarıma özellikle bu acılı günlerimde bir an olsun benden elini çekmeyen Tarkan’a bin teşekkür ederim”

