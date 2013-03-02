Navigasyonlu akıllı baston üretildi

Japon teknoloji devi Fujitsu, yaşlılar için navigasyonlu yeni nesil baston geliştirdi.

Baston, yaşlıların yolunu bulmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, kalp atışlarını ve vücut ısılarını kontrol etme özelliği de taşıyor.

Bastonun bulunduğu yer internet üzerinden takip edilebiliyor ve kullanıcının düştüğü kanısına kapılınca otomatik email mesajı gönderiyor.

Japonya'da nüfus içinde yaşlıların oranı arttığı için yaşlı nüfusu hedef alan teknolojik yenilikler büyük ilgi görüyor.

Barcelona'daki Dünya Cep Telefonu Kongresi'nde ilk örneği sergilenen bastonda GPS, 3G, wi-fi teknolojileri ile tutamacında LED göstergesi de bulunuyor.

Yürürken yön değiştirmek gerektiğinde baston titreşiyor ve gidilecek yönü ok ile gösteriyor.

Bastonun bağlı olduğu bilgisayara veri göndermesi yoluyla kullanıcının bulunduğu yer hakkında bakıcı ve aile üyeleri bilgi sahibi oluyor.

Kalp atışında düzensizlik tespit ettiği anda ise hemen acil servis ile bağlantıya geçiyor.

Fujitsu Barcelona'da ayrıca yaşlılar için geliştirdiği ve kullanım kolaylığına sahip akıllı cep telefonlarını da sergiledi.



BBCTürkçe