Navalni'nin ekibi: Google ve Apple, akıllı oylama için kullanılacak uygulamayı kaldırdı

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Cezevindeki Rus muhalif liderler Aleksey Navalni'nin ekibiyle birlikte oluşturduğu "akıllı oylama" için kullanılan "Navalny" isimli uygulamanın Google ve Apple'dan çıkarıldığı belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma için oy verme süreci başlarken Navalni'nin ekibi, hazırladıkları telefon uygulamasının Google ve Apple'dan kaldırıldığını açıkladı.

Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde daha önce de kullanılan ""akıllı oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyordu. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyor. Sistem, ev adresini giren kullanıcılara, oy verecekleri adayı gösteriyor.

Kremlin daha önce uygulamanın kaldırılması için Google ve Apple'a başvurmuş, sonuç alamadığı için ABD'li teknoloji devlerinin ülkedeki seçime müdahale ettiğini söylemişti.

TIKLAYIN - Rusya, Duma seçimleri için sandık başına gidiyor; Navalni ve ekibinin "akıllı oylama" sistemi de sınanacak