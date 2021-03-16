Navalni, ceza kolonisine götürüldüğünü duyurdu: "Moskova'nın 100 kilometre dışında gerçek bir toplama kampı kurulabileceğini bilmiyordum"

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2 buçuk senelik hapis cezasını çekmek için Vladimir bölgesindeki kötü ünlü IK-2 ceza kolonisine götürüldüğünü doğruladı.

Navalni, Instagram paylaşımında, IK-2 ile ilgili olarak, "Rusya hapishane sisteminin beni şaşırtmayı başardığını itiraf etmeliyim. Moskova'nın 100 kilometre dışıda gerçek bir toplama kampı kurulabileceğini bilmiyordum" yazdı.

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Muhalif lider paylaşımının devamında, "Sanırım üst kattaki yetkililerden biri Orwell'in '1984' romanını okumuş ve 'Haydi. Bunu yapalım. İnsanlıktan çıkararak eğiltelim' demiş. Ancak her şeye mizah ile yaklaşırsanız yaşamaya devam edebilirsiniz. Yani genel olarak ben iyiyim" ifadelerini kullandı. Navalni, her yerde kameralar olduğunu ifade etti.

Navalni hapishanede saçının da kesildiğini söyleyerek eski bir fotoğrafını paylaştı.

Noviçok zehirlenmesi nedeniyle kaldığı Almanya'dan 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alınan Navalni kısa süre sonra hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen hafta Navalni avukatlarından habersiz bir biçimde karantinada tutulduğu cezaevinden götürülmüştü. Muhalif liderin IK-2'ye götürüldüğü ortaya çıktı.