Eski mahkûmlar, Navalni'nin gönderildiği IK-2 ceza kolonisini anlattı: "Orada işkence ve küçük düşürülme günlük olaylardı"

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Rus yetkililer, tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin önümüzdeki 2.5 yılı Vladimir bölgesindeki bir ceza kolonisinde geçireceğini duyurdu.

Rus basını, Navalni'nin IK-2 ceza kolonisinde bulunacağını aktardı. Hapishanede cezasını çeken eski mahkûmlar, Moscow Time'a IK-2'yi anlattı.

2019'da Moskova'da gerçekleşen seçim protestolarında gözaltına alınan ve "izinsiz mitinglere tekrar tekrar katılım" suçundan tutuklanan Konstantin Kotov, "Burası çok sıkı bir hapishanede. Her adımını, her düşünceni kontrol etmeye çalışıyorlar" dedi.

Kotov, "standart rejim"e sahip ceza kolonisinde tutukluların büyük barakalarda kaldığını ve bir barakada yaklaşık 150 yatak bulunduğunu ifade etti. Kotov, hapishanenin "standart rejim" ile yönetildiği söylense de "sert rejim" demenin daha uygun olacağını düşündüğünü söyledi; "Rusya'da farklı cezaevlerinde kalmış birçok kişi bana buranın en zorlularından biri olduğunu söyledi. IK-2 ağır suçlular için yapılmış yüksek güvenlikli bir hapishane gibi" diye konuştu.

Tutuklu Haklarını Koruma Vakfı'ndan Piyotir Kuryanov, "IK-2 tamamen kanunsuz bir yerdir. Seni orada kırarlar. Orada uzun süredir kötü şeyler oluyor" dedi. Kuryanovi "Orada şartlar çok kötü. Hapishane bir bataklığın yanında. Soğuk, nemli ve yemekler de kötü. Bir zamanlar çok şiddet olaylarının yaşandığı bir yerdi" dedi.

Kuryanov genelde uyuşturucu ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklananların IK-2'ye gönderildiğini söylerken, arada Vladimir Pereverzin gibi siyasi suçluların da burada cezalandırıldığını söyledi.

IK-2'de 2 yıl geçiren milliyetçi aktivist Dimitri Demuşkin de mesaj yoluyla Moscow Times'a cezaevinde, "Orada olmak işkence gibiydi" ifadelerini kullandı.

IK-2'deki ilk 8 ayını kötü ünlü 2. sektörde geçirdiğini söyleyen Demuşkin, "Diğer mahkûmlarla konuşmam yasaktı. Onların da bana bakması yasaktı, hücremde olmadığım zamanlar ellerim hep arkamdaydı. Hapishane kilisesine gitmem ve spor aktiviteleri yapmamız yasaktı" dedi.

Bir başka eski mahkûm, "Günlük olarak işkence ve küçük düşürülmeye izin veren bir sistem yürürlükteydi" aktarımında bulundu.