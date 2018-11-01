Nature: Dünyadaki insan eli değmemiş bölgeler yok oluyor

Sibel Deniz / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Nature dergisinin, bilimsel araştırma sonuçlarına dayandırdığı habere göre, \"dünyadaki insan eli değmemiş bölgeler hızlı bir şekilde yok oluyor\" ve bu bölgeleri korumak için uluslararası acil bir önlem alınması gerekiyor.

Nature dergisinin, James E. M. Watson, Oscar Venter, Jasmine Lee, Kendall R. Jones, John G. Robinson, Hugh P. Possingham ve James R. Alla\'dan oluşan ekibin hazırladığı raporunda, \"Yüzyıl önce dünya yüzeyinin yalnızca yüzde 15\'i tarımsal üretim ve çiftlik hayvanı yetiştirmek için kullanılırken, bugün Antarktika dışındaki dünya yüzeyinin yüzde 77’den fazlasının insani etkinlikler nedeniyle değiştirildiğine\" ve şaşırtıcı bir şekilde, yalnızca 1993 ve 2009 yılları arasında, Hindistan’dan daha geniş bir el değmemiş bölgenin \"insani etkinlikler nedeniyle yok

olduğuna\" dikkat çekildi ve şu saptamalara yer verildi:

\"Okyanus bölgeleri düşünüldüğünde bu sorun daha da kasvetli bir hal alıyor.

\"Rapora göre, okyanusların yüzde 87\'den fazlası insani etkinliklere maruz kaldı.

\"Endüstriyel balıkçılık, kirlilik ve deniz taşımacılığı olmayan bölgeler, artık neredeyse kutup bölgeleri ile sınırlı durumda.

\"Bu nedenle, geriye kalan el değmemiş bölgeleri korumak için, acilen bir önlem planı oluşturulması ve bunu yapmak içinde bu bölgelerin öneminin uluslararası politika çevreleri tarafından anlaşılması gerekiyor.

\"Rapor, bölgelerin korunması için alınacak önlemlerin önümüzdeki biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği üzerine yapılacak olan iki Birleşmiş Milletler konferansında tartışılması gerektiğinin altını çiziyor.\" (Fotoğraflı)

