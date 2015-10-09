NATO'nun "Türkiye'ye asker göndermeye hazırız" açıklamasına Dışişleri'nden yanıt: Talebimiz yok

Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO'dan gelen "Türkiye isterse asker gönderebiliriz" açıklamasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “NATO’dan asker talebimiz yok” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, NATO’dan asker talebinin olmadığını söyledi.

Rusya’dan askeri heyet talebinde bulunduklarını dile getiren Bilgiç, buna henüz yanıt gelmediğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada “Türkiye’yi korumak için hazırız, gerekiyorsa asker gönderebiliriz” demişti.