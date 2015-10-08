NATO: Türkiye'ye asker göndermeye hazırız

NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları bugün, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, güney sınırından gelebilecek tehditlere karşı müttefikini korumak için Türkiye'ye asker göndermeye hazır" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "NATO, güney sınırından gelebilecek tehditlere karşı müttefikini korumak için Türkiye'ye asker göndermeye hazır" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'ya Suriye'de Esad rejimine destek olmayı bırakıp, IŞİD'le savaşması konusunda çağrıda bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; NATO 'ya üye ülkelerin savunma bakanları bugün, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

Toplantı, Rusya'nın, NATO üyesi Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesi ardından gerçekleştiriliyor.

Suruç sonrası Ankara NATO'ya çağrı yapmıştı

Suruç'taki bombalı saldırı ve PKK'ya operasyonların başlamasının ardından Ankara, Temmuz ayında NATO'yu acil toplantıya çağırmıştı.

Bugünkü toplantıda savunma bakanlarının Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını ifade etmeleri bekleniyor.

Bakanların ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki müdahalesi nedeniyle birlik üyesi Baltık ülkelerinin kaygılarının artmakta olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

BBC savunma muhabiri Jonathan Marcus, İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Fallon'ın Baltık ülkelerine uzun vadeli asker sevkiyatına hazır olduğunu açıklamasının beklendiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya, geçen hafta Suriye'de hava saldırılarına başlamıştı. Saldırıların asıl olarak IŞİD hedeflerini vurmadığı yönündeki iddiaları reddeden Rusya, IŞİD ve diğer militan grupları hedef aldığını belirtmişti.

ABD: Suriye'de Rusya ile işbirliği yok

Bu arada ABD Savunma Bakanı Ash Carter, ABD'nin Suriye'de Rusya ile askeri işbirliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Rusya'nın Suriye stratejisinin "feci şekilde kusurlu olduğunu" belirten Carter, şöyle konuştu:"Daha öne de açıkladığımız gibi, henüz Rusya açısından böyle kusurlu, feci şekilde kusurlu bir stratejide işbirliğine hazır değiliz. Rusların açıklamalarının aksine, Rusya'yla işbirliği konusunda anlaşma sağlamış değiliz, bu hatalı stratejiye devam ettikleri ve bu hedefleri vurdukları sürece de sağlayamayacağız.

Ancak basit teknik görüşmelerin sürdürüleceğini kaydeden Savunma Bakanı, "Yapacağımız şey pilotlarımızın profesyonel güvenlik prosedürleri konusunda basit ve teknik konularda görüşmeye devam etmek olacak. Bu kadar. Kanalı açık tutacağız çünkü bu pilotlarımızın emniyeti ve güvenliğiyle ilgili bir mesele" dedi.