NATO: Ukrayna için oluşturulacak 13 bin kişilik çevik gücü Türkiye'ye kaydırabiliriz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilen patriot füzelerini yeniden yerleştirmek için istişarelerin sürdüğünü söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova yanlısı isyancılara destek için gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından NATO'nun aldığı önlemler kapsamında 13 bin kişilik bir çevik güç oluşturulacağını hatırlatan Stoltenberg, bu askerlerin gerekli olduğu takdirde hem doğuya hem de güneye kaydırılabileceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'yle ilgili üst üste iki çarpıcı açıklama geldi. NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde "NATO'nun Türkiye'ye asker göndermeye hazır olduğunu" söyleyen Stoltenberg, görüşmenin ardından ise şunları söyledi: "Türk hava sahasının Rusya tarafından ihlali kabul edilemez. Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz."

Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "NATO'nun, güney sınırından gelebilecek tehditlere karşı müttefikini korumak için Türkiye'ye asker göndermeye hazır" olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri, endişe kaynağının Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları ve füze saldırıları olduğunu belirtti.

"13 bin kişilik bir çevik güç hem doğuya hem de güneye kaydırılabilir"

Reuters'ın haberine göre; Stoltenberg, Rusya'ya Suriye'de Esad rejimine destek olmayı bırakıp IŞİD'le savaşması konusunda çağrıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki Moskova yanlısı isyancılara destek için gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından NATO'nun aldığı önlemler kapsamında 13 bin kişilik bir çevik güç oluşturulacağını hatırlatan Stoltenberg, bu askerlerin gerekli olduğu takdirde hem doğuya hem de güneye kaydırılabileceğini belirtti.

Stoltenberg, "Farklı yönlerden farklı tehditlerle karşılaşıyoruz. Çatışma, istikrarsızlık ve emniyetsizlik... Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, kolektif savunmamıza yönelik en büyük takviyeyi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Stoltenberg, Afganistan'daki NATO askeri sayısı konusunda ise bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'deki kriz ve Rusya'nın bu ülkede gerçekleştirdiği operasyonlar tartışıldı.

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Toplantı sonrası konuşan Stoltenberg, "Türk hava sahası ihlâl edilirse, NATO Türkiye'yi korumaya hazır" dedi. "NATO savunma bakanlarının, Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerinin ciddi endişe yarattığı konusunda hemfikir olduğunu" belirten Stoltenberg, "Türk hava sahasının Rusya tarafından ihlali kabul edilemez. Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'dan gelen "Suriye'nin korunmasına destek olmak için yaptığımız eylemler, Türkiye'nin sınırlarını da kapsayan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor" yönündeki açıklamaya ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin böyle bir yardıma ihtiyacı olduğunu hiç zannetmiyorum. Türkiye NATO içinde güçlü bir müttefik. İkinci en büyük orduya sahip ülke. Türkiye kendini koruyacak güçte bir ülke. Ama biz desteğe her zaman hazırız. İhtiyaç olursa (Türkiye'yi korumak için) Acil Eylem Gücümüzü sevk edebiliriz. 48 saat içinde konuşlanma kapasitemiz var."

NATO Savunma Bakanları toplantılarının ardından konuşan Stoltenberg'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

- NATO olarak Türkiye’yle daima temas halindeyiz. İhtiyaç olursa bu desteği artırmaya hazırız.

- 48 saat içinde konuşlanma kapasitemiz var. Bir de bu hızlandırılmış güç kapsamında bugün de yine denizdeki kapasitelerimizi de görüştük.

- Amacımız bütün müttefiklerimizi desteklemek; bir de şiddete, çalkantıya yakın olan, Türkiye gibi müttefiklere daha fazla destek olmak...

- Patriotlar konusunda istişareler sürüyor.

- Şu anda bir takım sıkıntıları görüyoruz ama Türkiye’yle birlikte nasıl destek vereceğimizi göreceğiz.

- Çevik güçü hem doğuya, hem güneye kaydırabiliriz