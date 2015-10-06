NATO'dan Moskova'ya sert uyarı



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Geçmişteki hava sahası ihlalleri ile kıyaslandığında, bu Avrupa'da gördüklerimizden daha uzun sürdü" diye konuştu.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, “Bize göre bu yapılan bir yanlışlık gibi görünmüyor ve hava sahası ağır biçimde ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Rus jetlerinin radarlarını devreye sokarak Türk savaş uçaklarını hedef alıp almadıkları yönündeki sorulara ise yanıt vermek istemedi.

Moskova'dan hava ihlallerine ilişkin şimdiye kadar “ciddi bir açıklama” gelmediği eleştirisini de yönelten NATO Genel Sekreteri, Rus askeri yetkilileri ile NATO arasındaki mevcut doğrudan telefon hattını kullanarak duruma ilişkin ciddi endişelerini iletme niyetinde olduklarını da söyledi.

Türkiye'den sert tepki

Türkiye cumartesi günü Su-30 tipi bir Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini, pazar günü Mig-29 tipi bir uçağın iki Türk savaş uçağını taciz ettiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da cumartesi günkü ihlalin sadece “birkaç saniye” sürdüğünü ve “kötü hava şartları” nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ikinci taciz olayının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni ikinci ihlal için de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.