T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO'dan Moskova'ya sert uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Türk hava sahasını ihlali yanlışlıkla olmuş gibi görünmediğini söyledi. Stoltenberg Moskova'ya uyarılarda bulundu.

06 Ekim 2015 17:36


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Geçmişteki hava sahası ihlalleri ile kıyaslandığında, bu Avrupa'da gördüklerimizden daha uzun sürdü" diye konuştu.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, “Bize göre bu yapılan bir yanlışlık gibi görünmüyor ve hava sahası ağır biçimde ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Rus jetlerinin radarlarını devreye sokarak Türk savaş uçaklarını hedef alıp almadıkları yönündeki sorulara ise yanıt vermek istemedi.

Moskova'dan hava ihlallerine ilişkin şimdiye kadar “ciddi bir açıklama” gelmediği eleştirisini de yönelten NATO Genel Sekreteri, Rus askeri yetkilileri ile NATO arasındaki mevcut doğrudan telefon hattını kullanarak duruma ilişkin ciddi endişelerini iletme niyetinde olduklarını da söyledi.

Türkiye'den sert tepki

Türkiye cumartesi günü Su-30 tipi bir Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini, pazar günü Mig-29 tipi bir uçağın iki Türk savaş uçağını taciz ettiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da cumartesi günkü ihlalin sadece “birkaç saniye” sürdüğünü ve “kötü hava şartları” nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ikinci taciz olayının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni ikinci ihlal için de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya TürkMoskovaGenel Sekreteri Jens StoltenbergAvrupaStoltenbergRusTürkNATO Genel Sekreteri RusNATOTürkiyeSu-30Mig-29Savunma BakanlığıDışişleri BakanlığıRusya Ankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24