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NATO: Rusya'nın Türkiye hava sahasını ihlali kabul edilemez

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın eylemleri bölgenin güvenliği ya da istikrarına katkıda bulunmuyor

05 Ekim 2015 18:28

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Türkiye hava sahasını ihlalinin kabul edilemeyecek bir durum olduğunu söyledi. Sekreter, NATO üyesi ülkeleri durumu görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'yla görüşen Stoltenberg "Rusya'nın eylemleri bölgenin güvenliği ya da istikrarına katkıda bulunmuyor" dedi.

Cumartesi günü Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Türkiye hava sahasını Hatay civarında ihlal etmesi üzerine, Türkiye iki F-16 jetini bölgeye göndermiş ve Rus uçağını hava sahasından çıkarmıştı.

Habertürk televizyon kanalına konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu da hava sahasını her kim ihlal ederse etsin angajman kurallarının uygulanacağını vurguladı ve "Etrafımızda krizler yaşanıyor. Bu ortamda Türkiye'nin tedbir halinde olması lazım. Tavrımız çok açık. Kim sınırlarımızı ihlal ederse önce uyarırız, dostça uyarırız. Hangi ülke olursa olsun" dedi.

Rusya'dan gelen açıklamalarda ise Cumartesi günü TSİ 12:08'de yaşanan olayın "navigasyon hatası" sonucu meydana geldiği ifade edilmişti.

Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, "Olayın yanlışlıkla meydana geldiğine inanmıyoruz" dedi.

Ajansa konuşan yetkili, "Bu olay tüm kaygılarımızı teyit eder nitelikte. Niyetlerinin sorgulanması gerektiğini gösteriyor" dedi.

 

3 ayda 2. kez Türkiye gündemiyle toplantı

 

Rusya ile yaşanan hava sahası krizinin ardından gelen acil toplantı çağrısı, NATO'nun son 3 ayda ikinci kez Türkiye gündemiyle toplanmasını gündeme getirdi.

Suruç'taki bombalı saldırı ve PKK'ya operasyonların başlamasının ardından Ankara, Temmuz ayında müttefik ülkeleri acil toplantıya çağırmış ve o toplantıda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de son dönemde gerçekleşen saldırıları kınayarak Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını söylemişti.

 

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