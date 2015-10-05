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Dünya

Fransa: Rusya IŞİD'i vurursa bizim müttefikimiz olur

Fransız savaş uçakları, geçen hafta ilk kez Suriye'nin doğusunda IŞİD'e mevzilerini vurmuştu

05 Ekim 2015 10:21

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Putin bizim değil, Esad'ın müttefiki" dedi.

ARTE televizyon kanalına konuşan Hollande, Rusya'nın Suriye politikasına eleştiriler yöneltti. Hollande, Suriye politikasını eleştirdiği Rusya için "IŞİD'i vurursa bizim müttefikimiz olur" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının terör örgütü IŞİD'i öncelikle hedef almadığını yineleyen Hollande, "Rusya şu anda Suriye konusunda bizim müttefikimiz değil, ama yarın, bir gün, siyasi çözüm arayışlarına girer, IŞİD'i vurursa, bizim müttefikimiz olur, ben de böyle olmasını arzu ederim" ifadesini kullandı.

Hollande, cuma günü Elysee Sarayı'nda Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Putin'e Suriye'de sadece IŞİD'e yönelik operasyon yapması telkininde bulunduğunu belirtti.

Fransız savaş uçakları, geçen hafta ilk kez Suriye'nin doğusunda IŞİD'e mevzilerini vurmuştu.

Fransız savaş uçakları, 8 Eylül'den bu yana Suriye'de IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiriyordu. Fransa, Irak'taki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına katılıyor, ancak "Esed rejimini güçlendireceği" gerekçesiyle Suriye'deki hava operasyonlarına katılmıyordu.

 

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