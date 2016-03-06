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Politika

NATO: Putin, Merkel'i devirmeye çalışıyor

"Putin, Almanya’da siyasi değişimin yaşanacağı bir ivme yaratıp yaratamayacağını deniyor"

06 Mart 2016 17:36

NATO Stratejik İletişim Merkezi Direktörü Janis Sarts, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Almanya’da mülteci krizi nedeniyle öfke yaratarak Şansölye Angela Merkel’i devirmeye çalıştığını öne sürdü. Sarts, Putin’in söz konusu adımı, Merkel’in Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara destek vermesi nedeniyle attığını söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, “Rusya mülteci konusunu siyasi süreçlerin altını oymak için kullanmayı çok ciddi bir şekilde denedi” diyen Sarts, sözlerini, “Angela Merkel Rusya’ya karşı yaptırımların kararlı bir destekçisi oldu ve Putin, Almanya’da siyasi değişimin yaşanacağı bir ivme yaratıp yaratamayacağını deniyor” şeklinde sürdürdü. Bu süreçte Putin’in Rusça konuşanları, sosyal medyayı ve halihazırda var olan fay hatlarını kullandığını iddia eden NATO yetkilisi, “Bence, normal zamanlarda fazla bir zafiyeti olmayan bu denli büyük bir ülkede (Almanya), kendi etkileriyle üst kademe liderliğin değişeceği bir durum yaratıp yaratamayacaklarını test ediyorlar” dedi.

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