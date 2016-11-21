"NATO PA Erdoğan için adeta hezeyan gibi geçiyor"

İstanbul’da gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nun delegasyonlardan Ankara’ya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerle geçtiği belirtildi. Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Peter Pilz, "NATO PA Cumhurbaşkanı Erdoğan için adeta hezeyan gibi geçiyor. Azerbaycan dışındaki tüm ülkeler Erdoğan’ın yaptıklarını kabul etmiyor. Bu Erdoğan için bir yenilgidir" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen toplantı çerçevesinde gerçekleşen oturumlarda Türkiye’de darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler, hak ihlalleri, muhalif seslerin susturulması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, HDP’lilerin tutuklanması, belediyelere kayyım atanması, idam tartışmaları, “cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesi” önergesinin yanı sıra Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon, yazar ve yöneticilerin tutuklanması da gündeme gelen konu başlıkları arasında. Toplantının dün ikinci gününde Avusturya Delegasyonu’nun çağrısı ile alternatif bir oturum gerçekleştirildi. Burada söz alan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Peter Pilz, “NATO PA Cumhurbaşkanı Erdoğan için adeta hezeyan gibi geçiyor. Azeri bir kadın milletvekili haricinde Türkiye’yi savunan yok. Azerbaycan dışındaki tüm ülkeler Erdoğan’ın yaptıklarını kabul etmiyor. Bu Erdoğan için bir yenilgidir” diye konuştu. Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg delegasyonlarının tam kadro yer aldığı dün sabahki oturumda gazetemize yönelik operasyon, yazar ve yöneticilerimizin tutuklanması da gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT üzerinden Avusturya’da yaşayan Türkiye asıllı vatandaşları hükümete karşı kışkırttığı suçlamasında bulunan Pilz şunları söyledi:

“Bunun bir ayağında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ- SİAD) ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) var. Bunu yıllarca göz ardı ettik. Artık önlem almalıyız. Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere süreci bitirilmese de, derhal dondurulmalı.”

HDP NATO PA Milletvekili Ziya Pir ile HDP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy’un da katıldığı toplantıda NATO PA Saymanı Marc Angel, HDP’li vekillere 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında AKP ile Fethullah Gülen arasındaki ilişkilerin değişip değişmediği sorusunu yöneltti. Angel’in “15 Temmuz öncesinde Gülen’e dair bize iletilen pek şikayet yoktu” ifadeleri dikkat çekti.