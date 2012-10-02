NATO komutanı Ankara'da

NATO Müttefik Harekat Komutanı Oramiral James Stavridis, İzmir'deki NATO Karargahı'nda yaptığı inceleme ve toplantıların ardından Ankara'ya geçti. Oramiral Jamer Stavridis, Genelkurmay Karargahında Orgeneral Necdet Özel ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı iki generalin görüşmesini internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Stavridis ve beraberindeki heyetin 10. 30'da Orgeneral Özel'i ziyaret ettiği bilgisi verildi.

Stavridis de İzmir'deki NATO üssü ziyaretini sosyal paylaşım sitesine yüklediği fotoğraflarla duyurdu. NATO Komutanının Türkiye temasları hakkında açıklama yapılmadı.