-NATO İLERİ ARAŞTIRMA ÇALIŞTAYI, ÇEŞME'DE BAŞLADI ÇEŞME (A.A) - 01.09.2010 - ''İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri-Ulusal ve Küresel Güvenlik Sorunları'' konulu NATO İleri Araştırma Çalıştayı (NATO-ARW) İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı. İzmir yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, 30 ülkeden 50 bilim insanı katılıyor. İYTE Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Baba, yaptığı açıklamada, çalıştayla dünyada iklimsel değişimlerin su kaynaklarına etkisi ve insan sağlığına yansıması üzerinde bilimsel tespitlerin yapılmasının amaçlandığını ifade etti. İklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkacak su sorunun dünyanın gelecekte güvenliği tehdit eden bir unsur olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Baba, şunları kaydetti: ''Gelecekteki savaşların, su savaşları olabileceği endişesi var. Buna karşı sularımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl sahip çıkabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Öyle bölgeler var ki hiç su yok. Güney Akdeniz'de çoğu ülkeler su sıkıntısı çekmeye başladı. Bu durum ileride insanlar için ciddi anlamda tehdit ve tehlike oluşturacak. Bizim amacımız iklimsel değişikliklerin son yıllardaki etkilerini araştırmak. Pakistan'da yaşanan sel felaketi, ayrıca Rusya'da yaşanan aşırı hava ısınmaları gibi iklimsel değişikliklerinin su kaynaklarını ne derece etkilediği araştırılıyor. Bu su kaynaklarını nasıl koruyabiliriz? Nasıl bir sistem geliştirebiliriz? Analizler ve projeler ne kadar doğrudur? Toplantıda bunların analizini yapacağız.'' Doç. Dr. Baba, dört gün sürecek çalıştay sonunda oluşturulacak raporun, Brüksel'deki NATO'ya gönderileceğini bildirdi.