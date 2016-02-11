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NATO, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yardım edeceğini açıkladı

Bu kararın Almanya, Yunanistan ve Türkiye'nin ortak talebi üzerine alındığı açıklandı

11 Şubat 2016 16:03

NATO, Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ın talebi üzerine yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yardım edeceğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Hedef, Ege'deki göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göçü durdurmaya dönük uluslararası mücadelede yer almak" dedi.

Jens Stoltenberg, 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

Türkiye, Almanya ve Yunanistan tarafından sunulan NATO'nun sığınmacı krizinde yardım etmesini öngören talebi görüştüklerini belirten Stoltenberg, "NATO'nun sığınmacı ve göç krizinde yardım etmesine karar verdik. Bu, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'nin ortak talebi üzerine alındı. Hedef, Ege'deki göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göçü durdurmaya dönük uluslararası mücadelede yer almak" dedi.

 

“Yunan ve Türk silahlı güçleri birbirinin kara suları ve hava sahasına girmeyecek”

 

Almanya komutanlığındaki Akdeniz'deki donanmanın, yasa dışı göçle mücadele için Ege'de gözetleme ve AB Sınır Güvenlik Ajansı Frontex'le doğrudan irtibat kurmakla görevlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, "Anlaşmanın parçası olarak, Yunan ve Türk silahlı güçleri birbirlerinin kara sularına ve hava sahasına girmeyecek" dedi.

Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ın talebine göre, NATO gemileri, Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan arasında görev alarak gözetlemede ve yetkilileri bilgilendirmede bulunacak.

ABD Savunma Bakanı Carter: NATO sığınmacı kriziyle mücadelenin parçası olacak

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ise toplantıda yaptığı konuşmada,  Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ın Ege’de NATO imkânlarından faydalanılmasını talep ettiğini söyledi.

NATO'nun, sığınmacı kriziyle mücadele operasyonlarını destekleme ve parçası olma konusunda isteğini ortaya koyduğunu belirten Carter, NATO yetkililerine yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılarının önlenmesine yönelik planlama yapmaları emrinin verildiğini, NATO'nun Ege Denizi'nde devriye görevi için hazırlık çalışmaları yapacağını ifade etti.

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