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Dünya

NATO, mülteciler için Ege'ye geliyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen: NATO misyonu, görevine en kısa zamanda başlamalı

11 Şubat 2016 14:29

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Ege'de yasadışı göç ve insan kaçakçılığını engellemek için NATO askeri yetkililerine görev verildiğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Amerikalı bakan, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Yunanistan'ın da talebi üzerine NATO savunma bakanlarının konuyu ele aldığını ve talebin nasıl yerine getirileceği konusunda planlama yapmaları için askeri yetkililerin görevlendirildiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de, "NATO, ege denizindeki mülteci akınını gözlemlemek ve insan kaçakçılığını engellemek için devriye güç gönderilmesine karar verdi. NATO misyonu, görevine en kısa zamanda başlamalı" dedi

 

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