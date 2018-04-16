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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'de

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekâtı, terörle mücadele gündemde olacak

16 Nisan 2018 13:41

Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara temaslarına başladı. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekâtı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor" açıklamasının ardından ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'nin başkanti Şam'a hava saldırısı düzenleyerek 3 merkezi bölgeyi vurmuştu.

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Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi AKP'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın destek açıklamarının ardından NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Brüksel'de olağanüstü toplanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bütün NATO ülkeleri harekata destek veriyor. Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır" ifadesini kullanmış, NATO'nun kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye'yi 'sert şekilde' kınadığını belirtmişti. Kimyasal silah kullanımının cezasız kalamayacağını vurgulayan Stoltenberg, öte yandan Duma'daki saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini de ifade etmişti.

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