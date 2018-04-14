ABD, İngiltere ve Fransa uçakları Suriye'yi vurdu; Ankara'dan 4 buçuk saat sonra açıklama geldi

Guta krizinin ardından Suriye’ye açık müdahale çağrısı yapan Ankara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel saatle 04.20'de Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurmasından 4 saat sonra açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimine karşı düzenlenen operasyon yerinde bir tepki olarak yorumlandı. Açıklamada, "Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

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TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.



Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.



Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.



Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir.

ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’nin 5 kentine yönelik düzenlediği füze saldırılarına, dünyanın önemli merkezlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Saldırıya katılan ülkelerin yanı sıra, BM ve NATO’dan da resmi açıklamalar geldi.

Rusya: Sonuçsuz kalmayacak

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık.

NATO: Destekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" dedi.

Macron: Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa ordusuna Suriye'ye yönelik saldırılara katılma talimatı verdiği duyuruldu. Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma bölgelerine ABD füzeleri girmedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi.

İran: Hava saldırılarının bölgesel sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’deki saldırılarının güçlü şekilde kınandığını duyurdu. İran, Suriye’deki hava saldırılarının bölgesel sonuçları olacağı açıklamasında bulundu.

Fransa: Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Bizler çatışmayla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz. Yaptıklarımız konusunda Rusya'ya bilgi verdik. Fransa uluslararası koalisyona destek vermeye devam edecek" sözlerini sarf etti.