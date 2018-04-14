NATO Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplandı; ABD, İngiltere ve Fransa'nın operasyonuna destek verildi

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı. Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedilirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Bütün NATO ülkeleri harekata destek veriyor. Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır" dedi.

Stoltenberg, "NATO, Suriye rejiminin bir kez daha kimyasal silahlar kullanmasını sert şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı.

Kimyasal silah kullanımının cezasız kalamayacağını vurgulayan Stoltenberg, Duma'daki saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini açıkladı. Yazılı açıklamasında müttefiklerin daha önce de rejimin Suriye'de kimyasal silah kullanmasını kınadığını hatırlatan Stoltenberg, bu tür saldırıların uluslararası kuralların ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanımını uluslararası barışa bir tehdit olarak görmektedir ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) bağlı kalınması önem arz etmektedir."