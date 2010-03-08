National Geographic’ten 120 yılın en iyileri

T24 -

National Geographic Society’nin kurucu üyelerinden biri, yeni kurulan derneğin keşif alanında yapacağı çalışmalara ilişkin görüşünü bu cümleyle ortaya koymuştu. Sonuçta, National Geographic’in karakteristik özelliği haline gelen öncü fotoğraf teknolojileriyle ve çığır açan görüntülerle birlikte 120 yılı aşkın sürede 11 milyondan fazla kareyi içeren bir arşiv şekillendi. Yeryüzündeki en başarılı, en geniş yelpazeli fotoğraf kaynaklarından biri olan bu arşiv, dünyaca ünlü National Geographic fotoğraflarının bir araya getirilmesiyle müthiş bir albüme dönüştü.19. yüzyılın son on yılından başlayıp 21. yüzyılın ilk yıllarına uzanan bu göz alıcı, büyüleyici albüm-kitap, National Geographic’in görsel özünden damıtılmış 450 adet çarpıcı fotoğraf karesinden oluşuyor. Uzak diyarlardaki insanlar ve kültürleri, kolay kolay tanık olamayacağınız bir yüzüyle yaban hayatını, bilimsel başarıları ve daha nice konuyu belgeleyen albüm-kitap, aynı zamanda National Geographic’in geçirdiği editoryal ve estetik evrim ile fotoğrafçılığın kısa bir tarihini yansıtıyor. Bu albüm-kitap “Dünya ve Dünya üzerindeki her şeye” göz kamaştırıcı bir pencere aralıyor.