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Natalie Portman'ın düğününden ilk kareler

Kareograf sevgilisi Benjamin Millepied ile geçtiğimiz hafta sonu hayatını birleştiren Hollywood’un ünlü oyuncusu Natalie Portman’ın düğününden ilk kareler yayınlandı

08 Ağustos 2012 16:45

Hollywood’un ünlü oyuncusu Natalie Portman Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde tanıştığı ve bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Benjamin Millepied’le geçtiğimiz haftasonu dünya evine girdi.

Çiftin arkadaşlarıyla ailelerinin katıldığı ve basına kapalı yapılan düğün töreninden ilk kareler yayınlandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen düğünde çekilen ve dünya basınına yansıyan karelerde Portman ayak bileklerinde biten kabarık bir gelinlikle görülüyor.

Ivanka Trump, Macaulay Culkin ve Rashida Jones gibi ünlü isimlerin de içinde yer aldığı 60 kişilik bir arkadaş grubunun katıldığı törende sabahın ilk ışıklarına kadar hip-hop tarzında müzik çalındığı bildirildi.

Davetlilerden biri magazin dergisi In Touch Weekly’e konuşarak şunları söyledi:

“Gelinliği harikaydı. Kendi kişiliğini yansıtan bir seçimdi.”

Yahudi geleneğine göre nikahları kıyılan çiftin Aleph adında bir oğulları var. (ntvmsnbc)

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