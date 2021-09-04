Natalie Portman, yeni filmi için egzersiz programını anlattı

Oyuncu Natalie Portman merakla beklenen Marvel filmi Thor: Love and Thunder'da kusursuz bir vücutla hayranlarının karşısına çıkmak için uyguladığı egzersiz programını paylaştı.

Yeni filminde Mighty Thor'u üstlenecek Portman, rolünün hakkını verebilmek için 4 ay boyunca sıkı bir egzersiz ve diyet rutini izlediğini söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre 40 yaşındaki oyuncu çok fiziksel olan bu sürecin gerçekten eğlenceli geçtiğini belirtti.

"Bir sürü protein içeceği vardı"

Portman "Hakikaten eğlenceliydi. Naomi Pendergast isminde bir eğitmenle çalıştım, sanırım çekimlerden 4 ay önceydi ve sonrasında tabii çekim döneminde de çalıştık. Çok fazla ağırlık çalıştık ve bir sürü protein içeceği hazırladık" dedi.

İsrailli-Amerikalı aktris "Daha önce hiç yapmadığım bir ağırlıksıklet antrenmanıydı. Tabii ki hiçbir zaman gerçekten hantal olmayı amaçlamadım. Çok fizikseldi bu yüzden hem çeviklik hem de güç çalışmasıydı" diye konuştu. Thor: Love and Thunder'ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.