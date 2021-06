Natalie Portman, The Days of Abandonment filminde rol alacak

Son olarak Lucy in the Sky filminde izlediğimiz Natalie Portman, Maggie Betts'in yöneteceği HBO yapımı The Days of Abandonment filminde rol alacak.

Önümüzdeki yıl Thor: Love and Thunder filminde izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncu, sıradaki filmini belirledi. Filmloverss'ın Variety'den aktardığına göre Portman, Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlanacak The Days of Abandonment filminde rol alacak.

HBO yapımı bu filmi 2017 yapımı Novitiate filmiyle ilk uzun metrajına imza atan Maggie Betts yazıp yönetecek. Natalie Portman'ın Sophie Mas ile birlikte sahibi olduğu yapım şirketi MountainA, filmin yapımcılığını üstlenecek.

Portman filmde sakin bir ev hayatı için kendi hayallerinden vazgeçen, kocası tarafından terk edildiğinde ise hayatı rayından tamamen çıkan Tess karakterine hayat verecek.

Filmin çekimlerinin ne zaman başlanacağı, oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı konusu henüz netlik kazanmadı.