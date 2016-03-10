Natalie Portman cenaze sahnesi çekiminde gülme krizine girdi

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, suikast sonucu hayatını kaybeden ABD eski başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin karısı Jacquline Kennedy Onassis'in hayatını konu alan yeni filmi Jackie'nin cenaze sahnesinin çekimleri esnasında gülme krizine girdi.

Posta'da yer alan habere göre, tıpkı 1963 yılında kocasının cenaze töreninde Jacqueline Kennedy Onassis'in giydiği gibi gibi siyah bir tayyör takım giyen yüzüne de siyah perçe örten Portman, sahne bitiminde aniden gülmeye başladı.

Siyah yas giysileri içindeki Portman'ın böylesine neşeli gülmesi de sahnenin atmosferi ile tezat bir görüntü oluşturdu.



Portman'ın Jacqueline Kennedy Onassis'i canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Pablo Lararin oturuyor. Senaryoda Noah Oppenheim'ın imzası var.