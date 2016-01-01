Şarkıcı Natalie Cole hayatını kaybetti



Caz müziği denince akla ilk gelen isimlerden olan Nat King Cole'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Natalie Cole 65 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği böbrek naklinden bu yana sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Cole'un, Los Angeles'taki bir hastanede öldüğü bildirildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Cole'un en çok bilinen şarkısı Unforgettable'a (Unutulmaz) atıfta bulunularak “Çok sevdiğimiz annemiz ve kız kardeşimiz fazlasıyla özlenecek ve kalplerimizde sonsuza dek 'unutulmadan' kalacak“ dendi.

Sanatçının ölümünün ardından arkadaşları da taziye mesajları yayınladı. Sivil haklar savunucusu Jesse Jackson, Twitter'da “Sesi ve varlığıyla sevilen kız kardeşim… Ruhu huzur içinde olsun“ yazdı.

Natalie Cole'un "Unforgettable... With Love," adını taşıyan albümü, yılın albümü dalında Grammy ödülü kazanmıştı. Albüm ABD'de 7 milyondan fazla satış yapmıştı.

İlerleyen yıllarda ABD'de dizilerde de rol alan Cole, 2000 yılında hayatını anlattığı "Angel on My Shoulder” adlı kitabında özellikle babasının ve oğlunun ölümünün ardından depresyonla nasıl mücadele ettiğini yazmıştı.

Cole, eroin ve kokain bağımlısıydı. Sık sık rehabilitasyona giren Cole'e Hepatit C teşhisi konmuş ve böbrek nakli yapılmıştı.