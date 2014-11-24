Nastassja Kinski Malatya'ya geliyor!

5. Malatya Uluslararası Film Festivali, ünlü oyuncu Nastassja Kinski'yi ağırlıyor. “Tess” ve “Paris, Texas” filmleriyle tanıdığımız Alman oyuncu, festivalde "Onur Konuğu" olarak yer alacak.

1979 yılında rol aldığı “Tess” filmi ile Altın Küre Ödülüne sahip olan başarılı oyuncu, 1984 yılında rol aldığı “Paris, Texas” filmi ile hafızalara kazınarak pek çok ödülün sahibi oldu.

Kinski, 25 Kasım Salı günü saat 11.00’de Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de düzenlenecek olan basın toplantısı ile basının sorularını yanıtlayacak ve 27 Kasım akşamı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Festival Ödül töreninde ödülünü aldıktan sonra Malatya’ya veda edecek.