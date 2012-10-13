Nasıl fotojenik olursunuz?

Bazılarımız fotoğrafımız çekilirken kaçacak delik ararız; nedense fotoğraflardaki görüntümüzü hiç beğenmeyiz ve fotojenik olmadığımızı düşünürüz.

Oysa fotomodellerin, güzellik kraliçelerinin, Hollywood yıldızlarının ya da en yakın arkadaşınızın yapabildiği gibi siz de en iyi yanlarınızı ortaya çıkarmayı başarabilirseniz, fotoğraf makineleriyle barışabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken sizin için sıraladığımız ipuçlarını dikkatle okumak ve uygulamak.

Makyaj yapın ve saçınızı düzeltin

Fotoğraflarda güzel görünmenin ilk şartı, cilt kusurlarınızı kapatan ve yüzünüzün güzel yerlerini vurgulayan şekilde makyaj yapmaktır. Sivilce lekelerinizi ve cilt kızarıklıklarınızı kaliteli bir fondöten ile kapatın; T-bölgenizde parlama olmamasına dikkat edin. İkinci şart ise, saçlarınızın yüz şeklinize ve giydiğiniz kıyafeyete uygun bir şekilde yapılmış olmasıdır.

Kıyafetinizi özenle seçin

Enine çizgiler sizi olduğunuzdan şişman gösterecek, çok desenli kıyafetler fotoğrafta görsel bir karmaşa yaratacaktır. Baştan aşağıya tek bir ton giyerseniz yeterince ön plana çıkamayabilirsiniz. Ayrıca giydiğiniz renklerin, ten ve saç renginizle uyumlu olmasına özen gösterin.

Yüzünüzün dengesini yakalayın

Pratik yapın! Aynaya baktığınızda ilk saniyede gördüğünüz surat, fotoğraftaki suratınız değildir. Önce birkaç saniye geçmesini ve yüzünüzün dengesini yakalamasını yani bakışınızın oturmasını bekleyin. Sonra gülüşünüzü oturtmaya çalışın; ağzınızı çok açmayın ve dişetlerinizin görünmemesine dikkat edin. Gülüşünüzü abartmak yerine, sakin ve çekici bir gülümseme yakalamaya çalışın.

En iyi açıyı yakalayın

Evinizde dijital bir kamera ile yüzünüzün en güzel gözüktüğü açıyı yakalamak için pratik yapın çünkü herkesin suratı için ideal bir açı vardır. Fotoğrafınız çekilirken ayakta duruyorsanız, Hollywood yıldızlarının kırmızı halıdaki duruşunu uygulamaya çalışın; tek bacağınızı ve omzunuzu hafifçe öne çıkartın. Oturuyorsanız, vücudunuza hafif bir açı verin.

Gıdınızı mümkün olduğunca saklayın

Gıdınızı saklamak için çenenizi çok hafif yukarı kaldırın ve dilinizi damağınıza yapıştırın. Bir elinizi çenenize koyabilirsiniz ve gıdınızı bu şekilde de kapatabilirsiniz. Eğer gıdınız varsa, çenenizi aşağıya doğru eğmemeye çok dikkat edin. Ayrıca kameranın göz seviyenizin aşağısında değil, kesinlikle aynı seviyede ya da yukarısında durduğuna emin olun.

Duruşunuza dikkat edin

Poz verirken sırtınızı dik tutun, omuzlarınızı düşürmeyin ve sakın kambur gözükmeyin. Kendine güveninizi ön plana çıkarmak her zaman artı puandır. Ayrıca karnınızı çok içine çekmeyin çünkü kaburgalarınız gömleğinizden dışarı fırlayacak gibi çirkin bir görüntü verebilirsiniz.

Rahatlayın

Gergin yüz hatları fotoğrafta sizi olmadığınız kadar kötü gösterecektir. Kendinize güveniniz tam bir şekilde rahatlayın ve sakin ve doğal bir şekilde gülümsemeye çalışın. Kendinizi çok kasarsanız, komik bir yüz ifadesi ve zorlama bir gülümseme ile istemediğiniz bir sonuç alabilirsiniz. Rahat gözükmek için aklınıza sizi mutlu edecek düşünceler getirin ve olumsuz düşünceleri kovalayın. Böylece sadece ağzınızla değil, gözlerinizle de güleceksiniz.

Işığı doğru ayarlayın

Bir fotoğrafın güzel olmasındaki en önemli faktörlerden biri ışık ayarıdır. İç mekanlarda ışığın yüzünüzü güzel gösteren açıya denk geldiğine emin olun. Dış mekandaysanız, ya sabah ya da akşamüstü fotoğraf çektirin, güneşin tam tepeden geldiği öğle saatlerini es geçin. Mümkünse flaşsız fotoğraflarda poz verin; yanlış şekilde kullanılan flaş fotojeninin en büyük düşmanıdır.

http://www.kedikadin.com adresinden alınmıştır