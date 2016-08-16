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Yaşam

Naşide Göktürk'ün durumu ağırlaştı

Göktürk, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

16 Ağustos 2016 16:46

Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk müziğinin usta isimi Naşide Göktürk'ten kötü haber geldi. Bodrum'da bir hastanede tedavi altında olan ünlü şarkıcının dün akşam durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

 

"Sevenlerinden dua bekliyorum"

 

Kötü haberi alan Niran Ünsal ilk uçakla yakın arkadaşı Göktürk'ün yanına gitti. Birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı paylaşan Ünsal altına; "Can dostum, iyi yüreklim Naşide Göktürk için sevenlerinden dua bekliyorum" mesajını yazdı.

 

Öte yandan Naşide Göktürk'ün fenalaştığı haberini alan çok sayıda seveni, hastaneye akın etti.

 

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