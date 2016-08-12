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Kültür-Sanat

Naşide Göktürk'ten sevenlerini üzen haber

“Bizlere yüreği, kansere ise ciğeri rehin Naşide Göktürk, maalesef artık hiç yürüyemiyor!”

12 Ağustos 2016 02:00

Şarkıcı Onur Akay, 90’lı yıllara damgasını vuran ve uzun zamandır kanser tedavisi gören Naşide Göktürk’ün artık yürüyemediğini açıkladı. Akay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Göktürk ile bir fotoğrafını paylaştı ve “Bizlere yüreği, kansere ise ciğeri rehin Naşide Göktürk, maalesef artık hiç yürüyemiyor!” dedi.

Akciğer ve pankreas kanserine yakalanan 50 yaşındaki şarkıcı Naşide Göktürk, 13 Şubat 2016’da stüdyodaki albüm çalışmaları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye ilk olarak şarkıcının yakın arkadaşı Gülten Kaya gitmişti.  Göktürk’ün hayranlarına hatıra kalsın diye çıkarmak istediği albümünde Sezen Aksu da ‘Aramıza Yollar’ şarkısını vermişti.

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