Nasdaq'da işlem gören Hepsiburada hisseleri yüzde 12 yükseldi

Hepsiburada hisseleri Nasdaq borsasında ilk işlem gününü yüzde 12 yükselişle 13,43 dolardan kapattı. Şirketin hisseleri 12 dolardan işlem görmeye başlamıştı.



Hepsiburada hisseleri ABD Nasdaq Borsasındaki ilk işlem gününde hızlı yükseliş kaydetti. 12 dolardan halka arz edilen şirketin hisseleri ilk işlem gününü yüzde 12 artışla 13,43 dolardan tamamladı.

Bloomberht'nin haberine göre; Franklin Resources Inc. iştirakinin de hissedarı olduğu, resmi ismi D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan ve Nasdaq’da halka arz edilen ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar olmuştu.

TIKLAYIN | Hepsiburada'nın Nasdaq borsasındaki halka arzı tamamlandı; ilk hisse fiyatı 12 dolar oldu