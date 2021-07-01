Hepsiburada'nın Nasdaq borsasındaki halka arzı tamamlandı; ilk hisse fiyatı 12 dolar oldu

Online alışveriş platformu Hepsiburada'nın Nasdaq borsasındaki halka arzı tamamlandı.

Dünya'nın haberine Hepsiburada.com’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Nasdaq borsasındaki halka arzın hisse başı 12 dolardan gerçekleştiğini, değerlemenin 3,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 738 milyon dolar oldu.

Hepsiburada Nasdaq endeksinde HEPS kısaltması ile işlem görecek. Halka arz sürecinde yaklaşık 56,7 milyon hisse satışı yapıldı.

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Hanzade Boyner, “Halka arz gelirini sadece Türkiye’de değil yakın ve yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi büyütmek için kullanacağız” açıklamasını yaptı.

Söz konusu pazarlara ilişkin olarak ise Boyner "Örneğin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da güçlü pazarlar var" dedi.

Franklin Resources Inc. iştirakinin de hissedarı olduğu, resmi ismi D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan ve Nasdaq’da halka arz edilen ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar oldu.

Bu büyüklüğe talep gelmesi durumunda ayrılan ek satış da dahil oldu. Şirketin sağladığı bilgilere göre 326 milyon adet hissesinin yüzde 20’sini 11-13 dolar fiyat aralığından halka arz eden Hepsiburada sermaye artırımı aracılığıyla net 470 milyon dolar elde edecek.