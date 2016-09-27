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Yaşam

NASA'dan merakla beklenen açıklama: Jüpiter'in uydusunda su buharlarına rastlandı

Buharların varlığı doğrulandığı takdirde, Europa Güneş Sistemi'nde su akıntılarına rastlanan ikinci uydu olacak

27 Eylül 2016 01:34

NASA, uzun süredir beklenen bir açıklama yaparak, Hubble Teleskopu'nun, Jüpiter'in uydularından Europa'da muhtemel su buharlarına rastladığını açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, söz konusu aktivitenin, Europa'nın buzlarla kaplı güney kutbunun altında gözlemlendiği ifade edildi.

Buharların varlığı doğrulandığı takdirde, Europa Güneş Sistemi'nde su akıntılarına rastlanan ikinci uydu olacak.

Daha önce de Cassini uzay mekiği, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yükselen su buharlarını tespit etmişti.

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